Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Петербурга

Президент РФ Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова добавила, что в новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты.

В апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм".

Как сообщалось в Telegram-канале СК РФ, в ходе совещания гендиректор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, которые не позволяют киностудии полностью реализовать потенциал. Также заявлялось, что права на показ картин из золотой коллекции "Ленфильма" были переданы в частное пользование. Отмечалось, что следователями ранее проводились проверки по сообщениям руководства "Ленфильма" о противоправных действиях в отношении киностудии.

В начале декабря 20204 года несколько Telegram-каналов заявили о проблемах на "Ленфильме". Сообщалось, что за прошедший год на киностудии не было снято ни одной ленты, в то время как во времена СССР ежегодно выходило от 20 до 40 фильмов, а долг компании вырос до 250 млн руб., писал РБК.