Государство продало "Союзмультфильм"

Государство избавилось от доли в легендарной киностудии "Союзмультфильм". Точная сумма сделки не называется, но в пояснительной записке к поправкам в бюджет 2025-го года говорится, что поступления от продажи госсобственности вырастут на 1,22 млрд руб., и в основном это связано с поступлениями от приватизации АО "Киностудия "Союзмультфильм", передает РБК.

Кто стал собственником "Союзмультфильма", не сообщается. С апреля 2022 года сведения об учредителях АО "Киностудия "Союзмультфильм" скрыты. Эксперты оценивают стоимость компании в 1,2-1,3 млрд руб. с учетом прав на библиотеку мультфильмов.

"Союзмультфильм" был в плане приватизации с 2009 года. В 2019 года стало известно, что приватизация планируется в интересах Сбербанка. В 2021 году киностудия в рамках подготовки к приватизации была акционирована, собственником 100% акций выступало Росимущество. Но тогда сделка сорвалась из-за того, что "Сбер" попал под санкции.