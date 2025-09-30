В Академическом районе Екатеринбурга может появиться школа для обучения детей с ограниченными возможностями

В Академическом районе Екатеринбурга может появиться школа, где также смогут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild рассказал заместитель генерального директора корпорации "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

На одной из сессий к нему обратилась жительница Академического района, которая на протяжении 5 лет возит своего сына в другую часть города, поскольку в районе нет учреждения для его обучения. На вопрос, когда вблизи её дома появится школа, подходящая её сыну, Александр Копылов ответил, что проект строительства такой уже готовится.

"Все наши школы учитывают вероятное наличие учеников с ограниченными возможностями и запроектированы в том числе под них. Мы готовим проект концессионного соглашения в Академическом, и там, надеюсь, лучшие практики 41-ой и 314-ой школ будут реализованы", — сообщил Александр Копылов.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU он пояснил, что пока "Атомстройкомплекс" только готовит предложение для правительства, и, если там его согласуют, то реализовать проект удастся в течение двух лет.

Напомним, что школа №41 в Екатеринбурге предназначена для обучения в том числе учеников с ограниченными возможностями здоровья. А школа №314 известна как "Уральский Хогвартс" благодаря своей архитектуре. Оба образовательных учреждениях представляют собой социокультурные центры, в которых ученики могут получить не только базовое, но и дополнительное образование, не выходя за стены школ.