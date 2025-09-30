Игорь Бабушкин: Завершаем выполнение поручения главы государства по стандартизации региональных мер поддержки участников СВО

"Проработка наиболее актуальных вопросов медицинской и социальной реабилитации ветеранов СВО и членов их семей – ключевая задача сегодняшней сессии Комиссии Госсовета в рамках подготовки заседания Президиума", - заявил российским журналистам глава комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он пояснил, что членами рабочих групп сформулированы более 40 проектов поручений Президента, которые поступили от регионов, федеральных органов власти, Фонда «Защитники Отечества» и экспертов.

Также Игорь Бабушкин подчеркнул, что сейчас завершается выполнение поручения главы государства по стандартизации региональных мер поддержки. Подготовлен соответствующий проект нормативно-правового акта, который позволит получать все необходимые меры поддержки тем, кто вернулся с передовой, вне зависимости от того, в каком регионе он проживает – в столице, в небольшом поселке нашего региона или Дальнем Востоке.

"В Год Защитника Отечества особенно важно показать, что для нас важен каждый, кто отдал свой долг Родине. Каждая семья героя, не вернувшегося из боя, безусловно, также будет окружена реальной заботой. Всё это – приоритет в работе органов власти всех уровней", - отметил Игорь Бабушкин.