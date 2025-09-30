Сухогруз, направлявшийся в Туапсе, заблокировал движение в Босфорском проливе

Движение судов в проливе Босфор в Турции приостановлено из-за отказа двигателя у сухогруза, направлявшегося из порта Бандырма в Россию, передает издание Hurriyet. Сейчас на помощь 98-метровому кораблю направили спасательные и ремонтные бригады. Планируется отбуксировать сухогруз порт Бююкдере, расположенный в Босфоре ближе к выходу в Черное море. После этого движение в обе стороны по проливу возобновится.