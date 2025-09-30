Жители деревни Есаулова Тюменского района обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой о помощи

Жители деревни Есаулова Тюменского района обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой о помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

"Живем в 10 километрах от Тюмени. Чикчинский МО с 2011 г. активно застраивается, появились 18 поселков без социальных объектов и инфраструктуры. По нашей деревне мы добились документов на дороги и включения нас в очередь на благоустройство. Но за последние два года нет продвижения. Слушаем одни обещания от представителей власти", - возмущаются местные жители.

Сейчас селянам приходится отсыпать дороги за свой счет, чтобы хоть как-то пройти к дому. Также местные жители жалуются на проблемы с оформлением документов на строительство и регистрацию домов из-за того, что территория находится в зоне подтопления. По словам есаульцев - причина - в старой дамбе, на ремонт которой не выделяются средства.

В администрации Тюменского района сообщили, что существует большая потребность в строительстве дорог на площадках ИЖС - более 70 площадок, в том числе 20 - где предоставлены участки для многодетных семей. Все площадки отранжированы по степени застройки территории и количеству участков. КП "Усадьба Есаулова" находится в рейтинге на втором месте, проектная документация на комплексное строительство дорог (асфальт, тротуары, водоотведение, подъезды к домам, уличное освещение) разработана. Актуальные перечни площадок размещаются на сайте администрации Тюменского района, обновляются ежегодно. Вопрос строительства будет рассмотрен в порядке очередности при наличии средств в бюджете на эти цели.

По информации администрации Чикчинского сельского поселения, только в этом году в КП "Усадьба Есаулова" за счет средств местного бюджета произведена отсыпка щебнем пер. Радужный и ул. Весенней, прогрейдированы дороги на всей площадке, засыпаны песком ямы на ул. Цветочной.