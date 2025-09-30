Минобразования: Среднему Уралу не хватает малокомплектных и коррекционных школ

В Свердловской области существует высокая потребность в строительстве малокомплектных и коррекционных школ. Об этом в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild заявила глава отдела координации государственной программы в сфере образования, представитель минобразования Свердловской области Галина Полякова.

"У нас высокая потребность в строительстве школ, но разная. Задача министерства - создать современные условия обучения для ребенка вне зависимости от места его проживания. Екатеринбург - да, есть современные условия и оборудование, но на сегодня можно сказать, что у нас есть потребность в иных школах - это модульные, малокомплектные, школы профобразования, коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями. Высокая потребность разного типа учреждений", - пояснила Галина Полякова.

По ее словам, если не учитывать Екатеринбург и Нижний Тагил, то Среднему Уралу действительно не хватает современных школ. Особенно это касается сел, где и учеников не так много. Однако, это не значит, что на современное образование ребенка можно закрыть глаза только из-за места его проживания.

Галина Полякова обратилась к заместителю гендиректора корпорации "Атомстройкомплекс" Александру Копылову с просьбой заняться строительством инновационных образовательных учреждений на 80-100 человек. Копылов поддержал эту идею, сказав, что "Атомстройкомплекс" всегда будет рад помочь.