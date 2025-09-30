Власти создадут тест для студентов на приверженность духовно-нравственным ценностям

Российские власти заказали разработку тест-системы для оценки "духовно-нравственных ценностей студентов вузов". Тендер был опубликован на сайте госзакупок подведомственным Минспорту университетом, победитель закупки уже выбран, пишут "Ведомости".

В техзадании говорится, что система должна интерпретировать полученные результаты тестирования и выдавать рекомендации на их основе. Также сообщается, что система будет адаптирована под телефоны и планшеты, из-за чего в российских СМИ уже появились сообщения вроде "будет разработано приложение для оценки уровня патриотизма".

Оценка духовно-нравственности студента будет даваться по нескольким направлениям: "Образовательный", "Патриотизм и гражданственность", "Этические нормы и правила поведения", "Культурные и духовные традиции", "Социально-ориентированный". Результаты будут градироваться по цветовой шкале: зеленый (с максимальным уровнем набранных баллов), голубой, оранжевый, красный.

Примечательно, что приложение будет иметь доступ к персональным данным: результаты тестов администраторы будут видеть как по всем студентам, так и по каждому персонально (будут указаны ФИО, факультет, направление, курс, группа, форма обучения, пол и возраст). Пока не известно, будет ли тестирование добровольным или обязательным.