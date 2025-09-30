Президент Польши намерен сажать в тюрьму за распространение бандеровской идеологии

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейм проекты законов об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.

Недавно Навроцкий объявил, что намерен внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым бандеровские символы будут приравнены к нацистской и коммунистической символике и запрещены. Этого касается один из проектов, а второй - изменений в закон об Институте национальной памяти. Как сообщает канцелярия польского лидера, целью изменений является "противодействие распространению на территории Польши идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни".

Вопрос Волынской резни является камнем преткновения между Польшей и бандеровской Украиной. Еще до вступления в должность и во время предвыборной кампании Навроцкий говорил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. И пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - подчеркнул он.

Напомним, в июле 2025 года, накануне своего ухода с поста президента, Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным Днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного бандеровцами из ОУН-УПА. Сразу после своего вступления в должность Навроцкий заявил, что бандеровцы были "убийцами, извращенцами".

На днях Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, заявил глава его канцелярии Збигнев Богуцкий. По его словам, это приведет к "концу украинского туризма". Потому что больше нет никаких причин продолжать все это дольше. И президент Польши больше не подпишет ни один другой закон по этому вопросу.

"Мы должны относиться к гражданам Украины так же, как и ко всем остальным иностранцам", - сказал Богуцкий.

Одной из причин охлаждения поляков к украинцам стали как раз бандеровские выходки на территории Польши.

*Запрещенные в России экстремистские организации, занимавшиеся массовым уничтожением прежде всего поляков и евреев