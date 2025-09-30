Президент Польши намерен сажать в тюрьму за распространение бандеровской идеологии

30 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Президент Польши намерен сажать в тюрьму за распространение бандеровской идеологии

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейм проекты законов об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.
Читайте также:

Недавно Навроцкий объявил, что намерен внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым бандеровские символы будут приравнены к нацистской и коммунистической символике и запрещены. Этого касается один из проектов, а второй - изменений в закон об Институте национальной памяти. Как сообщает канцелярия польского лидера, целью изменений является "противодействие распространению на территории Польши идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни".

Вопрос Волынской резни является камнем преткновения между Польшей и бандеровской Украиной. Еще до вступления в должность и во время предвыборной кампании Навроцкий говорил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. И пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - подчеркнул он.

Напомним, в июле 2025 года, накануне своего ухода с поста президента, Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным Днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного бандеровцами из ОУН-УПА. Сразу после своего вступления в должность Навроцкий заявил, что бандеровцы были "убийцами, извращенцами".

На днях Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, заявил глава его канцелярии Збигнев Богуцкий. По его словам, это приведет к "концу украинского туризма". Потому что больше нет никаких причин продолжать все это дольше. И президент Польши больше не подпишет ни один другой закон по этому вопросу.

"Мы должны относиться к гражданам Украины так же, как и ко всем остальным иностранцам", - сказал Богуцкий.

Одной из причин охлаждения поляков к украинцам стали как раз бандеровские выходки на территории Польши.

*Запрещенные в России экстремистские организации, занимавшиеся массовым уничтожением прежде всего поляков и евреев

Теги: польша, идеология, бандеровцы


