Работники "Сургутнефтегаза" устроили митинг

В Сургуте работники УТТ-2, управления технологического транспорта (входит в ОАО "Сургутнефтегаз") устроили митинг. Видео с протестной акции распространилось в группах "Подслушано в "Сургутнефтегазе" в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, что водители перекрыли техникой дорогу, а сами собрались перед административным зданием. Как следует из информации, опубликованной в группах, протест произошел в понедельник, 29 сентября, 2025 года.

"Работники недовольны и хотят обратить внимание руководства на имеющиеся вопросы и проблемы", - говорится в пояснении к видео. В самом видеоролике участники акции никаких требований не выдвигают.

В комментариях под постом работники жалуются на низкие зарплаты.

В пресс-центре компании "Сургутнефтегаз" на звонок корреспондента не ответили. Отправлен запрос. На момент публикации ответ не получен.