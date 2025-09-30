Малообеспеченные семьи с одним ребенком будут получать налоговый "кэшбек"

В России малообеспеченным семьям с одним ребенком могут начать предоставить налоговый "кэшбек".

Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Инициатива принадлежит главе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Если документ будет принять, то такие семьи смогут вернуть 7% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, как и многодетные семьи, которые уже имеют такую льготу. Как считает депутат, в настоящее время складывается несправедливая ситуация, когда право на льготу не имеют все дети из малообеспеченных семей.

Как правило, молодые семьи с низкими заработными платами, не имеют собственного жилья и также нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. Нилов отметил, что принятие законопроекта позволит улучшить в условиях постоянного роста цен и тарифов материальное положение малообеспеченных семей, имеющих детей, снизит существующее материальное расслоение, улучшит демографическую ситуацию в стране, сообщают "Известия".

Ранее Счетная палата России указала на рост эффективности социального контракта – инструмента поддержки малоимущих граждан.