Власти потребовали у АЗС обоснование роста цен на бензин

Минэнерго и управления Федеральной антимонопольной службы в регионах начали направлять владельцам автозаправок запросы с требованием обосновать рост цен на бензин.

Кроме того, ведомства запрашивают информацию о наличии запасов топлива и о фактах перебоев в поставках. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства. Уже выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях.

Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений. В наиболее серьезных случаях речь может идти о возбуждении антимонопольных дел, сообщают "Известия".

Как ранее заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов.