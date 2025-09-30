Белоусов подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал указ об осеннем призыве на военную службу.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба военного ведомства. "Приказываю <...> командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить <...> организацию и проведение призыва в октябре–декабре 2025 года на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ), другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу", — следует из публикации.

Также министр приказал уволить с военной службы из ВС РФ солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Ранее в Минобороны рассказали об особенностях и нововведениях этого призыва. По словам заместителя начальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирала Владимира Цимлянского, призыв срочников не связан с СВО.