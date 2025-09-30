30 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о маркировки домашних животных

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение проект закона, предусматривающий введение учета и маркировки домашних животных на федеральном уровне.

Информация о животных и их владельцах будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Для постановки животного на учет, внесения изменений или снятия с учета потребуются документы, удостоверяющие личность владельца, а также информация о происхождении, происхождении, состоянии здоровья и вакцинации животного.

Маркировка может быть визуальной, электронной или смешанной — например, с помощью бирки, ошейника или микрочипа. Учет животных будет осуществляться бесплатно, а маркировка — за счет их владельцев.

Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, цель инициативы — чтобы у каждого питомца был хозяин, который несет ответственность. Это вопрос не только гуманности, но и здоровья людей: учет поможет бороться с распространением инфекций, сообщает ТАСС.

Ранее в Минприроды заявили, что такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных.

Теги: домашние животные, законопроекты, Госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

