Нетаньяху извинился перед главой правительства Катара за удар по Дохе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил премьер-министру Катара Мухаммеду бин Абдель Рахману Аль Тани.

Он извинился за удар по Дохе, сообщает Reuters. Звонок состоялся во время встречи Нетаньяху с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер также принял участие в беседе. В Белом доме находится катарская группа технических переговорщиков.

Израиль также может выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника службы безопасности.

Белый дом подтвердил в соцсети X, что состоялся трехсторонний звонок между лидерами США, Израиля и Катара. Стороны договорились создать механизм для улучшения координации работы и коммуникации.

Ранее власти Катара заявили, что оставляют за собой право ответить Израилю на его нападение. В Дохе назвали удар "актом государственного терроризма".