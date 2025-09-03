Евгений Солнцев представил инвествозможности нефтегазовой отрасли на специализированном форуме

3 сентября в Оренбурге прошло открытие XVIII специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Оренбуржье».

Мероприятие для специалистов нефтегазохимической отрасли является важным событием.

В рамках выставки-форума ключевые игроки отрасли, представители власти, научного и экспертного сообщества проведут демонстрацию инноваций, обсудят стратегию развития и укрепления деловых связей.

"Оренбуржье по праву гордится своим мощным топливно-энергетическим комплексом. Нефть и газ – это фундамент экономики нашего региона, источник стабильности и динамичного развития. Нефтегазовая отрасль занимает почти половину в общей доле промышленного производства Оренбуржья. Входящие в нее предприятия – крупнейшие работодатели и налогоплательщики региона. Область вносит весомый вклад в развитие нефтегазохимической отрасли всей страны. У нас находятся крупнейшие в Европе газохимические комплексы. Поиск новых месторождений, разработка трудноизвлекаемых запасов продолжаются. В условиях санкций по-прежнему главной задачей остается развитие технологической независимости нефтегазового сектора", – сказал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе открытия выставки-форума.

Напомним, Оренбургская область является в стране единственным производителем одоранта. Оренбуржье второе в России по производству гелия, четвертое по добыче нефти и газа и седьмое по экспорту реактивного топлива.

Сотни оренбургских производителей создают оборудование и комплектующие для отрасли, проводят сервисное обслуживание для нефтяных и газовых предприятий.

В экспозиции выставки в Оренбурге представили свою продукцию около 90 компаний, работающих на потребности газовой, нефтяной и машиностроительной отраслей России. В частности, такие предприятия как «Газпром добыча Оренбург», «Оренбургнефть», «Газпромнефть-Оренбург», «Сладковско-Заречное», «Уралэлектро», Медногорский электротехнический завод, «Сервиснефтегаз», «Уральская сталь», «Завод бурового оборудования», «Технология», «Технопром». В экспозиции принимают участие производители еще из 20 регионов России, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Программа выставки-форума рассчитана на три дня, предполагается проведение 46 мероприятий. Участникам мероприятия предстоит рассмотреть вопросы импортозамещения в ТЭК, инновационные технологии переработки нефти и газа, информационная безопасность и цифровизация, техническое регулирование и метрологическое обеспечение, охраны окружающей среды, а также взаимодействия бизнеса и учебных заведений в подготовке кадров.

В день открытия выставки-форума состоялось пленарное заседание, посвященное развитию нефтегазохимического комплекса с участием Министерства промышленности и торговли России, Правительства Оренбургской области, Союза производителей нефтегазового оборудования, Нефтегазового совета Казахстана, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союза нефтегазопромышленников России, региональных министерств промышленности и крупных нефтегазохимических компаний.

В следующие дни работы выставки состоится Фестиваль бизнес-компетенций в промышленности. Этот проект посвящен развитию деловых навыков через промышленный туризм. В Молодёжный день пройдут встречи молодых специалистов с руководителями компаний, интерактивный квест для школьников и студентов, региональный научно-технический студенческий конкурс, практические интенсивы для школьников, инженерная и трансформационная игры. В год 80-летия Победы запланирована открытая лекция «Война моторов», посвященная вкладу нефтяников и газовиков в Победу в Великой Отечественной войне. В программе также спортивный забег «Нефтегазовая миля».

Представительство на форуме широкое - 250 спикеров из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пенза, Благовещенск, Курган, Орск, Оренбург, Новотроицк, Тольятти, Тюмень и Челябинск, а также бизнес-делегация из Республики Казахстан.

Также все участники и гости форума могут познакомиться с выставкой фоторабот, посвященной 100-летию Оренбургского ЦСМ, а также выставкой «Старт руководителя» от музея В.С. Черномырдина.