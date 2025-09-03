Евгений Солнцев представил инвествозможности нефтегазовой отрасли на специализированном форуме

03 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев представил инвествозможности нефтегазовой отрасли на специализированном форуме

3 сентября в Оренбурге прошло открытие XVIII специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Оренбуржье».

Мероприятие для специалистов нефтегазохимической отрасли является важным событием.

В рамках выставки-форума ключевые игроки отрасли, представители власти, научного и экспертного сообщества проведут демонстрацию инноваций, обсудят стратегию развития и укрепления деловых связей.

"Оренбуржье по праву гордится своим мощным топливно-энергетическим комплексом. Нефть и газ – это фундамент экономики нашего региона, источник стабильности и динамичного развития. Нефтегазовая отрасль занимает почти половину в общей доле промышленного производства Оренбуржья. Входящие в нее предприятия – крупнейшие работодатели и налогоплательщики региона. Область вносит весомый вклад в развитие нефтегазохимической отрасли всей страны. У нас находятся крупнейшие в Европе газохимические комплексы. Поиск новых месторождений, разработка трудноизвлекаемых запасов продолжаются. В условиях санкций по-прежнему главной задачей остается развитие технологической независимости нефтегазового сектора", – сказал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе открытия выставки-форума.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Напомним, Оренбургская область является в стране единственным производителем одоранта. Оренбуржье второе в России по производству гелия, четвертое по добыче нефти и газа и седьмое по экспорту реактивного топлива.

Сотни оренбургских производителей создают оборудование и комплектующие для отрасли, проводят сервисное обслуживание для нефтяных и газовых предприятий.

В экспозиции выставки в Оренбурге представили свою продукцию около 90 компаний, работающих на потребности газовой, нефтяной и машиностроительной отраслей России. В частности, такие предприятия как «Газпром добыча Оренбург», «Оренбургнефть», «Газпромнефть-Оренбург», «Сладковско-Заречное», «Уралэлектро», Медногорский электротехнический завод, «Сервиснефтегаз», «Уральская сталь», «Завод бурового оборудования», «Технология», «Технопром». В экспозиции принимают участие производители еще из 20 регионов России, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Программа выставки-форума рассчитана на три дня, предполагается проведение 46 мероприятий. Участникам мероприятия предстоит рассмотреть вопросы импортозамещения в ТЭК, инновационные технологии переработки нефти и газа, информационная безопасность и цифровизация, техническое регулирование и метрологическое обеспечение, охраны окружающей среды, а также взаимодействия бизнеса и учебных заведений в подготовке кадров.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В день открытия выставки-форума состоялось пленарное заседание, посвященное развитию нефтегазохимического комплекса с участием Министерства промышленности и торговли России, Правительства Оренбургской области, Союза производителей нефтегазового оборудования, Нефтегазового совета Казахстана, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союза нефтегазопромышленников России, региональных министерств промышленности и крупных нефтегазохимических компаний.

В следующие дни работы выставки состоится Фестиваль бизнес-компетенций в промышленности. Этот проект посвящен развитию деловых навыков через промышленный туризм. В Молодёжный день пройдут встречи молодых специалистов с руководителями компаний, интерактивный квест для школьников и студентов, региональный научно-технический студенческий конкурс, практические интенсивы для школьников, инженерная и трансформационная игры. В год 80-летия Победы запланирована открытая лекция «Война моторов», посвященная вкладу нефтяников и газовиков в Победу в Великой Отечественной войне. В программе также спортивный забег «Нефтегазовая миля».

Представительство на форуме широкое - 250 спикеров из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пенза, Благовещенск, Курган, Орск, Оренбург, Новотроицк, Тольятти, Тюмень и Челябинск, а также бизнес-делегация из Республики Казахстан.

Также все участники и гости форума могут познакомиться с выставкой фоторабот, посвященной 100-летию Оренбургского ЦСМ, а также выставкой «Старт руководителя» от музея В.С. Черномырдина.

Теги: выставка, оренбуржье, форум, газ, нефть, оборудование, компании евгений солнцев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети