03 Сентября 2025
Общество Оренбургская область
Фото: telegram-канал Евгения Солнцева / t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев объявил о возрождении Совета Героев Оренбуржья

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев в президентском кадетском училище провёл встречу с Героями России и финалистами региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья".

"В России всегда с уважением и почтением относятся к людям, по праву удостоенным высоких званий, и Оренбуржье – не исключение. Уверен, что мы можем опереться на опыт героев, их профессионализм, ответственное отношение к делу, и вместе достигнем высоких результатов. Считаю, что именно сейчас важно возродить деятельность Совета Героев Оренбуржья", - написал Евгений Солнцев в своём telegram-канале.

Совет существует в регионе с 2005 г. Его работу может продолжить новое поколение героев. Настало время вернуть Совет к той активной деятельности, ради которой он был задуман, а возможно, и расширить её.

"Сегодня вместе с героями единогласно поддержали кандидатуру Героя России и главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева на должность председателя Совета Героев Оренбуржья. Уверен, что Совет продолжит ту патриотическую работу, которая всегда была в приоритете организации, и активно подключится к нашему новому проекту "Горжусь Оренбуржьем". Вместе будем славить людей и рассказывать о достоянии нашего края", - написал Евгений Солнцев.

Заседание Совета героев Оренбургской области(2025)|Фото: telegram-канал Евгения Солнцева / t.me/solntsev_official

Заседание Совета героев Оренбургской области(2025)|Фото: telegram-канал Евгения Солнцева / t.me/solntsev_official

Теги: Евгений Солнцев, Совет героев, глава


