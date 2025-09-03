Стало известно, откуда в реке Ольховке могли появиться подозрительные разводы

Стали известны предварительные результаты экспертизы проб воды в реке Ольховка, в которой екатеринбуржцы на прошлой неделе заметили подозрительные белые разводы. Сама же река стала светло-зеленого цвета, что не на шутку напугало горожан.

"По предварительным данным, в воде нашли превышение ПДК по меди и столь же существенное превышение содержания нефтепродуктов, что и так было понятно по масляным разводам. А вот что касается меди, то тут надо вспомнить химию. Тот оттенок воды, что напугал всех, выдавал наличие медного купороса - не сильно страшной штуки, если честно", - сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Как медный купорос попал в воду, еще предстоит выяснить. Вероятно, цвет мог появиться из-за химической реакции - слива щелочи. Поисками тех, кто мог загрязнить реку, уже занимаются.

Ранее появилась версия, что причиной загрязнения стали автомойка и автосервис на берегу реки. Тот же Telegram-канал сообщил, что объекты на земле стоят незаконно, а участок был передан их владельцам в субаренду представителями одной кавказской национально-культурной автономии, которая не смогла своевременно развернуть на нем строительство многоэтажного офиса. Несмотря на столь мутные схемы, проверка показала, что к загрязнению Ольховки автомойка и автосервис не имеют никакого отношения.