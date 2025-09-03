На Wildberries появится опция предзаказа популярных товаров

На Wildberries появится опция предзаказа популярных (и потенциально дефицитных) товаров до старта продаж. К таким товарам можно отнести iPhone 17, продажи которого начнутся осенью. Также можно будет оформить предзаказ на книжный бестселлер или новую модель автомобиля.

Глава компании Татьяна Ким рассказала на Восточном экономическом форуме, что новая опция улучшит клиентский опыт. Для удобства предзаказа карточка товара будет заранее появляться в каталоге. Когда позиция окажется в корзине, покупатель увидит срок фактической доставки, передают "Ведомости".

Ранее Ким рассказала, что Wildberries собирается развивать нишу (новую для себя) премиум-сегмента.