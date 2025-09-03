Путин и Си обсудили пересадку органов и возможность жизни до 150 лет

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы биотехнологий, пересадки органов и жизни до 150 лет. Об этом лидеры России и Китая разговаривали во время неофициального общения перед парадом в Пекине, посвященным окончанию Второй мировой войны.

На опубликованных ведущими мировыми новостными агентствами кадрах хоть и плохо, но слышно, как переводчики Путина и Си транслируют их разговор. В итоге, прислушавшись к словам российского президента, журналисты выяснили, что тот рассказывал китайскому коллеге о достижениях в области биотехнологий, которые могут привести к увеличению продолжительности жизни и даже открыть дверь к бессмертию.

Сообщается, что Си Цзиньпин рассмеялся в ответ на одну из реплик Путина по поводу пересадки человеческих органов. "Благодаря постоянному прогрессу в области биотехнологий человеческие органы будут трансплантироваться всё чаще, что позволит нам жить всё дольше и дольше, а возможно, даже обрести бессмертие", - сказал переводчик с русского на китайский. Си на это ответил: "Ожидается, что уже в этом столетии люди смогут доживать до 150 лет", а затем добавил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок".