В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Верх-Нейвинске подростки жестко избили мастера спорта и тренера по лыжным гонкам

В Верх-Нейвинске агрессивные подростки якобы напали на мастера спорта международного класса и тренера по лыжным гонка Александра Пятыгина и жестко избили его на глазах воспитанников. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, инцидент произошел 1 сентября, однако конфликт назревал задолго до этого. На лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский тренируются воспитанники спортивной школы им. Зимина. Пятыгин возглавляет секцию "Лыжные гонки" и отвечает за подготовку старшей и младшей возрастных групп соответственно. Несмотря на то, что места в лесу много, на территории, где проходят тренировки, в весенне-летний период повадились кататься подростки на питбайках. Предупреждения о том, что они создают опасную обстановку для юных спортсменов либо игнорировались, либо вызывали агрессию.

В день знаний Пятыгин снова встретил подростков, когда шел заниматься с детьми. В ответ на замечание он получил хамство, мат и толчки. Тогда тренер вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Чукреев отмечает, что это никак не испортило имущество, ведь трубку можно сразу же вставить обратно. Однако таким образом тренер хотел показать, что не станет терпеть поведение подростков, угрожающее здоровью и жизни его учеников. Такие действия лишь разозлили нарушителей спокойствия.

"Подростки, решив отомстить, сначала нагнали тренирующихся в лесу девочек со словами, что тренеру "хана". Доехав до места, где тренер ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству подопечных, избиение удалось остановить", - написал Чукреев.

Полиция прибыла на место и начала опрашивать свидетелей. Александра Пятыгина отвезли в больницу. Тренер побывал в травмпунктах Новоуральска и Невьянска, где помимо гематом у него выявили подозрение на перелом ребер. Сейчас ожидается заключение врача-травматолога о степени тяжести нанесенных травм.

Чукреев обратился к руководителю Следственного управления СК РФ по Свердловской области с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

"У воспитанников заслуженного тренера шок, тревога за здоровье Александра Ивановича и боязнь возвращения в свой тренировочный лес", - добавил общественник.

Теги: Верх-Нейвенск, тренер, лыжи, подросток, избиение


