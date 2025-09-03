03 Сентября 2025
Уральский ФО
Образование В России
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

"Раньше учили думать": эксперты сравнили советское образование с современным

Экспертов попросили сравнить современное образование с советским, и результаты ожидаемо оказались не в пользу нынешнего образования.
"Раньше учили думать", - так предельно кратко описал различия президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков. Кроме того, была целостная система воспитания человека и гражданина. Потому и выдавался "аттестат зрелости". Сейчас этого нет. Была провозглашена "подготовка квалифицированных потребителей", и по сути до настоящего времени ничего не изменилось.

Кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн отмечает, что предметов было меньше, они были связаны, а программа была логически продуманной. Также не было такой бюрократии, как сегодня, и зацикленности на какие-то формальные показатели. Если раньше давали знания, формировали умения и навыки, то сегодня дают некие "компетенции". Что это такое - до сих пор непонятно.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркивает, что очень сильно снизился статус педагога, а без этого хорошее образование невозможно. Кроме того, советские дети ходили в школу с удовольствием, домашние задания делали без помощи родителей, что воспитывало самостоятельность, и на все это уходило гораздо меньше времени. Учебный процесс был спокойнее и доверительнее. Сейчас в этом отношении все гораздо хуже.

Высказываются мнения и о чрезмерным засилье идеологии в советском образовании. Правда, еще чаще сегодня говорят об отсутствии идеологии как о том, без чего нельзя построить качественную систему образования.

