Новое правительство Самарской области проверят на детекторе лжи - губернатор

Министры нового правительства Самарской области будут проходить проверку на детекторе лжи, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на очередном заседании регионального правительства.

Он напомнил, что осенью отправит кабинет министров в отставку, правда, уточнил, что увольнение будет "техническим". Ранее Федорищев заявил, что правительство региона нуждается в реформировании, какие-то ведомства будут упразднены, перераспределятся зоны ответственности между вице-губернаторами.

"Обрадовал коллег: при приеме на работу каждый будет проходить полиграф. Ранее говорил об этой инициативе – реализуем. Система заработала с 1 сентября. Полиграфические исследования будем проводить в мониторинговом режиме, при приеме на службу и в отдельных случаях. Все делаем с соблюдением всех норм законодательства. И только при согласии проверяемого. Всегда есть возможность отказаться. А у нас – возможность не брать человека на работу или сделать выводы. Кто честен и чист – бояться нечего. Не так ли?" – заключает Федорищев.