Лабубу, окак и ИИ: названы претенденты на звание "Слово года"

Объявлены топ-40 слов-претендентов на звание "Слово года 2025", сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ".

В этом году победители будут выбраны в четырех направлениях: "Гуманитарная сфера" (слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы), "Техносфера" (слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь), "Сленг" (слова, отражающие молодежный и интернет-сленг) и "Всенародное слово" (слова пользователей интернета).

Выбирать лидеров в первых трех категориях будут эксперты из соответствующих областей. Каждый эксперт предложил в своей категории от 1 до 4 слов с обоснованием выбора. Победителя в категории "Всенародное слово" выберут пользователи сети на сайте книжного магазина "Читай-город".

Отбор слов проходил с апреля по сентябрь 2025 года. Из слов, которые назывались чаще других, в каждой из категорий был сформирован свой топ-10.

И вот какие слова попали в топ в каждой из категорий:

"Гуманитарная сфера": вера, ИИ, Лабубу, любовь, патриотизм, переговоры, победа, поиск, ценности, цензура;

"Техносфера": алгоритмы, БПЛА, DDoS-атака, ИИ, импортонезависимость, кибербезопасность, национальный мессенджер, план "Ковёр", промт, цифровой рубль;

"Сленг": бомбардиро крокодило, брейнрот, НПС, окак, пикми, свага, сигма, сияй, слоняра, токсик;

"Всенародное слово": вера, договорнячок, кринж, любовь, мир, надежда, ожидание, перемены, победа, тревожность.