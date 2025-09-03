Армия России вернулась в Купянск и закрепилась в центре города

Минобороны России сообщило о том, что армия России взяла под контроль около половины территории Купянска.

Опубликовано видео, на котором зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий. Речь идёт о зданиях администрации города, стадионе "Спартак" на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической и телевышке на улице 1-го Мая. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают операцию по освобождению города Купянска и прилегающих районов.

ВС РФ уже занимали Купянск в 2022 г., но покинули этот и ряд других городов Харьковской области осенью 2023 г.