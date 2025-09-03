Песков надеется, что Трамп говорил о заговорах в переносном смысле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления американского лидера Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.

"Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле", - сказал представитель Кремля.

"Тем более, что никакие заговоры никто не строил", - добавил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. "Отличного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

3 сентября в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, состоялся парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В нем поучаствовали главы различных государств, в том числе и президент России Владимир Путин.