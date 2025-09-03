Прокуратура Югры контролирует дело об избиении мужчиной своего трехмесячного сына

Прокуратура Югры проводит проверку по факту причинения малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровью в Когалыме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.



По предварительным данным, житель города Когалыма, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове своего трехмесячного сына, разозлившись на его плач. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.