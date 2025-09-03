03 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Порошенко* призвал немедленно запретить на Украине Telegram

Экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал запретить на Украине мессенджер Telegram. К этому он призвал с трибуны Рады.

Поводом стало убийство 30 августа экс-спикера Рады Андрея Парубия, хотя убийца заявил, что сделал это из мести украинской власти за гибель своего сына на фронте. Однако Порошенко сказал, что именно в Telegram организовывалось убийство Парубия. Таких данных следствие не приводило, а сам Порошенко их никак не подтвердил.

А вот истинные причины желания запретить Telegram достаточно очевидны. Он еще в прошлом году стал для украинцев главным источником новостей, что показывают опросы. Доверия в "единому телемарафону" нет, а к Telegram-каналам уровень доверия намного выше.

Издание "Страна" отмечает, что большинство крупных Telegram-каналов контролируются из офиса Зеленского. А вот у самого Порошенко таких возможностей нет, его позиции в Telegram достаточно слабые. Поэтому олигарх, воспользовавшись убийством Парубия как предлогом, требует незамедлительно запретить мессенджер на Украине.

Периодически на Украине поднимается вопрос запрета разных мессенджеров, но пока все остается на уровне разговоров, а власти обещают ничего не запрещать. При этом Telegram регулярно читают 52% украинцев, это главный источник информации, на втором месте со значительным отставанием видеосервис YouTube – 32%. Телемарафон уступает даже иностранным медиа и находится лишь на четвертом месте с 25%. В прошлом году почти половина украинцев высказались о необходимости вообще закрыть телемарафон.

Теги: порошенко, украина, Telegram


