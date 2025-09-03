Великобритания ввела санкции против матери Кадырова

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

В список, в частности, попали мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, командир спецполка полиции Чечни Замид Чалаев.

Кроме того, под санкциями Британии оказались организации Движение первых, "Волонтеры Победы", Фонд имени Ахмата Кадырова.

В июне Великобритания вела новые санкции против России. В список попали 10 связанных с РФ компаний и физических лиц, а также 20 нефтяных танкеров.

В конце зимы Великобритания расширила антироссийские санкции на 107 позиций, включая 40 судов. Количество нефтяных танкеров в списке выросло до 133.