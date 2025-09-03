Вдова убитого бизнесмена потребовала от Фургала компенсацию 150 млн рублей

Вдова бизнесмена Олега Булатова, убитого по указанию экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потребовала от него компенсацию в размере 150 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Женщина подала к Фургалу и соучастникам иск о компенсации морального вреда, ссылаясь на нравственные страдания, причиненные убийством мужа. Суд рассмотрит иск в октябре.

Ранее суд уже обязал Фургала выплатить вдове Зори 2 миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы на похороны.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.