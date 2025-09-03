Продажи "Москвичей" за год упали на 40%

За год продажи легковых автомобилей "Москвич" упали на 42%. В августе 2025 года удалось продать 1,1 тыс. машин, передает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя. В августе 2024 г ода было продано 1,9 тыс. машин, в том числе более 300 "Москвич 6" и более 80 электромобилей "Москвич 3е".

За восемь месяцев с начала года продано 9960 "Москвичей", на заводе сообщили, что это на уровне прошлого года.

Также ранее производитель сообщал, что с 22 июля продал 24 автомобиля новой модели "Москвич 8".

Автомобили под брендом "Москвич" собирают на конвейере московского завода, который ранее принадлежал Renault Россия. По факту "Москвичи" являются не оригинальными разработками, а локализованными копиями китайских кроссоверов JAC.