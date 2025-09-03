Алексей Текслер проверил формирование транспортной и социальной инфраструктуры в новых поселках Челябинска

Рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера на объекты новых поселков южноуральской столицы началась с осмотра строящегося участка новой автомобильной дороги регионального значения – от поворота на «Белый Хутор» до Новоградского тракта.

Эту четырехполосную магистраль строят в рамках создания единой транспортной сети, соединяющей новые жилые микрорайоны на западной окраине Челябинска с основными региональными дорогами.

«Развитие транспортной инфраструктуры – один из наших приоритетов. Новая дорога станет частью малого обхода Челябинска, соединит районы, где активно строится жилье, с основными транспортными артериями. Это значительно улучшит качество жизни людей, сократит время в пути и повысит уровень безопасности на дорогах», – отметил Алексей Текслер.

Директор компании «Дорстройгрупп» (подрядчик) Дмитрий Краснов рассказал, что контракт с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключен на восемь лет.

«Первый год мы вели работы по проектированию данного объекта, два года (2024-2025) отведено на строительство – в этом году у нас открытие движения: по контракту сдача объекта – октябрь текущего года. Последующие пять лет – до 2030-го включительно – контрактом предусмотрено содержание объекта, включая восстановление разметки. На сегодняшний день выполнено 80 процентов строительно-монтажных работ», - сообщил губернатору Дмитрий Краснов.

Автодорога относится ко II категории, ее протяженность 5,6 км. Предусмотрено устройство 5 автобусных остановок и 5 примыканий. Вся магистраль будет снабжена искусственным освещением, также сформируют осевое тросовое ограждение.

Для маршрутов, которыми пользуются жители Западного, закупают 39 новых автобусов, поступление которых ожидается уже в декабре. Также по Новоградскому проспекту будет ходить маршрут 219 на Кременкуль. С учетом пожеланий жителей микрорайона планируется организовать дополнительные остановки.

Следующим пунктом программы визита губернатора стало посещение детского сада в микрорайоне «Белый Хутор», который строители сдадут в эксплуатацию уже в этом году. Объект возводили специалисты ЮУ КЖСИ. Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп и сможет принять 278 малышей.

Также Алексей Текслер проконтролировал строительство новой школы в микрорайоне «Белый Хутор» поселка Западный. Здесь тоже работают сейчас бригады ЮУ КЖСИ.

По проекту школа будет трехэтажной с расчетом на 1 100 учащихся. Согласно договору, завершение строительства запланировано в четвертом квартале 2026 года.

«Объект сложный: подрядчики несколько раз менялись, была корректировка проекта. Поэтому на вас сейчас большая ответственность за завершение стройки. Рассчитываю, что школа будет готова в 2026 году, как и запланировано. Все сроки уже превышены, поэтому прошу вместе с заказчиком и коллегами закончить объект в установленный срок», – подчеркнул Алексей Текслер в ходе посещения стройплощадки образовательного учреждения.

Необходимо пояснить, что после расторжения договора с предыдущим подрядчиком, строителям пришлось проверять конструкции здания. В результате проводились демонтажные работы. Сейчас корректировка проектно-сметной документации завершена, получено положительное заключение экспертизы, идут работы по ремонту и усилению колонн.

Еще один социальный объект, который посетил Алексей Текслер в поселке Западный, относится к сфере здравоохранения. Губернатор осмотрел филиал поликлиники «Полимедика» в микрорайоне «Привилегия».

«Важнейшая часть инфраструктуры — это здравоохранение. В Западном буквально несколько дней назад была расширена поликлиника «Полимедики», был завершен второй этаж, соответственно увеличилось количество ежедневных приемов до 2,5 тысяч. Мы продолжаем работать над инфраструктурой здравоохранения. В «Притяжении» идет стройка нового отделения поликлиники еще на 500-600 приемов в день. В начале следующего года это отделение будет открыто. По мере строительства нового жилья, будем дальше эту инфраструктуру развивать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Поликлиника работает с марта 2022 года. Оказывают неотложную, амбулаторную и дневную помощь взрослым и детям.

«Узкие специалисты у нас есть. Это хирург, детский хирург, лор-врач, невролог, детский невролог, педиатр-терапевт (первичное звено), детский эндокринолог, гастроэнтеролог. Сейчас ведем активный поиск офтальмолога. Дополнительно нам еще нужен невролог. И, как всегда, нужны терапевт и педиатр», - рассказал губернатору главный врач «Полимедики» Михаил Сафаров.

Медучреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием. Здесь работают 159 врачей и 55 сотрудников среднего медперсонала. В ближайших планах — получение лицензии на оказание стоматологической помощи детям до конца 2025 года.

В скором времени в стенах поликлиники, которую посетил Алексей Текслер, заработает школа здоровья.

Как сообщила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, школы здоровья сейчас есть практически в каждой крупной медицинской организации региона. В целом по Южному Уралу их сегодня 42.

«Школы здоровья оснащены мультимедийными экранами, которыми можно пользоваться при обучении пациентов, Группы набираются, и на сегодняшний день этот формат очень приемлем еще и в том плане, что школы по ведению сахарного диабета государственной программой рекомендованы к отдельному тарифу. Конечно же, это мотивирует медицинских работников активно заниматься профилактикой и ранним лечением сахарного диабета», - отметила Татьяна Колчинская.

Завершая осмотр поликлиники, Алексей Текслер заявил, что работа по расширению возможностей медицинского обслуживания в Западном и Пригородном будет продолжаться.

«Нам важно, чтобы медицинские услуги оказывались в месте проживания жителей. Инфраструктура здравоохранения будет развиваться в соответствии с ростом жилой застройки», — подчеркнул губернатор.

В целом Алексей Текслер отметил, что переходный период по передаче полномочий созданной после присоединения поселков администрации продолжается.

«По ряду вопросов, в том числе, по образовательной инфраструктуре, процесс передачи на баланс Челябинска завершится к 1 января 2026 года. Все вопросы держу на особом контроле. Важно, чтобы обещания, которые были даны при присоединении, были реализованы. Задача моего объезда — контроль исполнения решений. Мы эти задачи реализуем, держу их на особом контроле», — резюмировал Алексей Текслер.