"Поцелуйный" скандал разгорелся между Мизулиной и Егором Кридом

03 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото:СТС

"Поцелуйный" скандал разгорелся между Мизулиной и Егором Кридом

Нешуточная битва развернулась между миллениалами Екатериной Мизулиной и певцом Егором Кридом. Оба пытаются завладеть умами зумеров и более молодых поколений, в том числе с помощью сомнительного "контента".

Общественница, создательница организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина раскритиковала Крида за хореографию на его концерте в Лужниках. Там танцевали стриптиз, тверк и в какой-то момент одна из танцовщиц слилась с певцом в страстном поцелуе. Раздражение Мизулиной вызвал тот факт, что маркировка мероприятия была 12+, а зрелище, мол, было не для подростковых глаз. Общественница заявила, что ей пришли "тысячи писем" от негодующих пользователей, также она сравнила происходившее на концерте с "голой вечеринкой".

"Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?" – возмутилась Мизулина. Она пообещала направить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Ответ Крида не заставил себя ждать (кстати, по числу подписчиков в Telegram Мизулина немного проигрывает Криду – 839 тыс. против 917 тыс.). Певец заявил, что не считает "красиво поставленный танцевальный номер" и поцелуй с девушкой "развратными действиями", которые как-то могут пошатнуть семейные ценности.

"Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", - написал Крид, явно намекая на гастроли Мизулиной по учебным заведениям России в компании недавно разведенного певца Шамана (33 года). На таких мероприятиях парочка действительно несколько раз целовалась.

Крид добавил, что в целом критику в адрес концертного номера услышал, обещал его переделать и доработать, "чтобы далее не давать никому возможность "докапаться" и изливать поток д****а ради самопиара" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Фанаты Крида, кстати, припомнили, что у бойфренда Мизулиной в концертном арсенале есть тоже весьма провокационные номера, например, с засовыванием микрофона в облегающие кожаные штаны.

Теги: екатерина мизулина, егор крид, концерт, шаман


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети