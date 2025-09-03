"Поцелуйный" скандал разгорелся между Мизулиной и Егором Кридом

Нешуточная битва развернулась между миллениалами Екатериной Мизулиной и певцом Егором Кридом. Оба пытаются завладеть умами зумеров и более молодых поколений, в том числе с помощью сомнительного "контента".

Общественница, создательница организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина раскритиковала Крида за хореографию на его концерте в Лужниках. Там танцевали стриптиз, тверк и в какой-то момент одна из танцовщиц слилась с певцом в страстном поцелуе. Раздражение Мизулиной вызвал тот факт, что маркировка мероприятия была 12+, а зрелище, мол, было не для подростковых глаз. Общественница заявила, что ей пришли "тысячи писем" от негодующих пользователей, также она сравнила происходившее на концерте с "голой вечеринкой".

"Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?" – возмутилась Мизулина. Она пообещала направить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Ответ Крида не заставил себя ждать (кстати, по числу подписчиков в Telegram Мизулина немного проигрывает Криду – 839 тыс. против 917 тыс.). Певец заявил, что не считает "красиво поставленный танцевальный номер" и поцелуй с девушкой "развратными действиями", которые как-то могут пошатнуть семейные ценности.

"Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", - написал Крид, явно намекая на гастроли Мизулиной по учебным заведениям России в компании недавно разведенного певца Шамана (33 года). На таких мероприятиях парочка действительно несколько раз целовалась.

Крид добавил, что в целом критику в адрес концертного номера услышал, обещал его переделать и доработать, "чтобы далее не давать никому возможность "докапаться" и изливать поток д****а ради самопиара" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Фанаты Крида, кстати, припомнили, что у бойфренда Мизулиной в концертном арсенале есть тоже весьма провокационные номера, например, с засовыванием микрофона в облегающие кожаные штаны.