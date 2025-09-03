03 Сентября 2025
Москва
Фото: Накануне.RU

Москвича обвинили в попытке совершения теракта: в его квартире нашли 14 дронов

Москвича обвиняют в попытке совершения теракта в столице с помощью дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Второго Западного окружного военного суда.

60-летнего Андрея Евсеева также обвинили в хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств и нанесении побоев.

В материалах дела сообщается о снимках с квадрокоптера ТЭЦ в ЮАО, школы, больницы им. Буянова, датированные после 2022 года.

По данным следствия, в июне 2024 года Евсеев, будучи пьяным, подрался на улице с прохожим и пришел в полицию с заявлением. Он привлек внимание сотрудника своей футболкой с надписью "Украина" и рассказал о своих проукраинских взглядах, после чего правоохранители решили провести осмотр квартиры Евсеева. В квартире, среди прочего, было обнаружено и изъято 14 квадрокоптеров, пульты управления, флаги Украины, 4 выстрела для подствольного гранатомета, тренировочные патроны, фрагменты от пиротехнических хлопушек, пакеты с селитрой.

Ранее 35-летний житель Волгограда попал под следствие. Его подозревают в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины. Россиянин арендовал жилье вблизи военного аэродрома в Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников ВСУ с целью последующего огневого поражения инфраструктуры.

