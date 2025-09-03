В рамках «Дня наставника» участникам программы «Победоносец» представили кураторов – ведущих управленцев Астраханской области

Возглавляет список наставников региональной программы "Победоносец" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Курировать участников кадрового проекта будут члены областного правительства, министры, главы муниципальных образований и руководители крупных предприятий региона.

В «День наставника» в рамках образовательного модуля с конкурсантами встретился участник первого потока президентской программы «Время Героев», Кавалер ордена Мужества Константин Аксенов. Он поделился своим опытом прохождения всех этапов обучения в Высшей школе государственного управления и работы с наставником.

Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале поблагодарил Константина Аксенова за поддержку проекта "Победоносец". Глава региона отметил, что практики, которыми поделился Аксенов, будут использованы в реализации кадровой программы.

Всего определены 17 астраханцев, которые пройдут очную образовательную программу кадрового проекта «Победоносец». При формировании групп «наставник-участник» организаторы и члены Общественного совета программы учитывали пожелания конкурсантов относительно места стажировки, сферы деятельности, в которую они хотят погрузиться, а также их компетенции, жизненный опыт и образование.

Во время «Дня наставника» также состоялись очные собеседования, где ветераны СВО смогли задать интересующие вопросы своим кураторам.

