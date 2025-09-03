Из-за юридического пробела в законодательстве в России останавливаются эскалаторы

Юридический пробел, из-за которого с 1 сентября работа эскалаторов и траволаторов в России фактически оказалась вне закона, до сих пор не ликвидирован, хотя Ростехнадзор вроде бы обратил на проблему внимание после публикаций в СМИ и обращения Союза торговых центров России, пишет "Коммерсант".

Суть загвоздки в том, что власти ввели новые правила сертификации эскалаторов и траволаторов, но при этом не ввели система аттестации компаний, которые имеют право выдавать сертификаты и проверять исправную работу подъемников. А раз сертификат никто выдать не может, работа эскалаторов должна быть приостановлена, во многих торговых центрах они превратились в лестницы. Также проблемы возникли с подъемными платформами для маломобильных граждан.

Ростехнадзор предложил организациям, которые сертифицируют лифты, разработать методику испытаний и подать заявление на проверку эскалаторов. Методику может утвердить Росаккредитация. Но участники рынка говорят, что в России просто нет необходимого количества лабораторий с нужной областью аккредитации.

Первые заявки на утверждение методик, разработанных лабораториями, могут быть одобрены не ранее первого квартала 2026 года, а подтверждения исправности эскалаторов и подъемников операторам ТЦ нужны уже сейчас, отмечают юристы. В Росаккредитации заявили о готовности оперативно рассмотреть заявки ввиду срочности вопроса.