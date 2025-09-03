Лавров: Украина должна признать новые территориальные реалии

Для долгосрочного урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию "Компас".

Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в результате проведенных референдумов вошли в состав России. Это необходимо признать, подчеркнул он. Украина же должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Именно они значатся в декларации о суверенитете Украины 1990 года, акте независимости 1991 года. На их основе украинская государственность и была признана Россией и остальным миром, а отказ от них подрывает сами основы украинской государственности.

Зеленский категорически отвергает возможность признания того, что шесть бывших регионов Украины вернулись в состав России. И говорит лишь о том, что территориальный вопрос он готов обсуждать, но лично с президентом России Владимиром Путиным. Разные официальные лица Украины признают, что захватить обратно российские регионы они не смогут, и готовы согласиться на их утрату де-факто, но без дипломатического признания. Примерно ту же позицию высказывают и на Западе.