03 Сентября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская область совместно с АСИ продолжает работу по улучшению инвестиционной привлекательности региона

"Уже несколько лет тесно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив по теме улучшения инвестиционного климата в регионе. Одна из главных задач – создание благоприятных условий для ведения бизнеса и снижение административных барьеров", - заявил на  состоявшемся накануне заседании Инвестиционного совета и Совета по предпринимательству губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В мероприятии принимала участие Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Астраханская область активно сотрудничает в АСИ по реализации общественно значимых проектов.

"Нам удалось сократить время подключения к сетям, сроки постановки на кадастровый учет и получения разрешения на строительство, количество процедур при регистрации прав собственности. Помимо этого, инвесторы могут рассчитывать на налоговые преференции, получение земельных участков без торгов, а также комплексное сопровождение по принципу «одного окна». В инвестпортфеле региона уже 76 проектов. Это почти 2 трлн рублей вложений к 2038 году и около 12 тысяч новых рабочих мест", - отметил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Участники заседания обсудили меры поддержки бизнеса, новые подходы к привлечению инвесторов, а также создание сборника лучших практик для поддержки ветеранов СВО. В него войдут успешные региональные решения и проекты АСИ по образованию, трудоустройству, реабилитации и медицинской помощи ветеранов и их близких.

Эта инициатива будет представлена на одном из заседаний Комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, председателем которой является Игорь Бабушкин.

Активную роль в привлечении инвесторов в Астраханскую область играют особая экономическая зона «Лотос» и портовая зона «Оля». Общий объем вложений по проектам здесь составляет около 200 млрд рублей. Также создано более 700 рабочих мест в сферах АПК, альтернативной энергетики и добычи полезных ископаемых. В перспективе – создание еще около 1,5 тысяч рабочих мест.

Напомним, национальный рейтинг состояния инвестклимата, формирующийся АСИ, позволяет выявить лучшие практики, на которые впоследствии опираются в практической работе регионы.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

По итогам 2025 года Астраханская область продемонстрировала улучшение интегрального индекса. Анализ результатов рейтинга совместно с экспертами АСИ позволил определить приоритетные направления для дальнейшего развития, такие как сокращение сроков подключения к инфраструктуре и оптимизация процедур в муниципалитетах.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. Совместно с «Россетями» реализуется программа по повышению надежности электросетевого комплекса области, что положительно сказывается на сроках подключения новых объектов.

Важным инструментом взаимодействия с бизнес-сообществом стала практика проведения регулярных мероприятий «Час инвестора». Эта площадка позволяет в прямом диалоге с представителями власти и ресурсоснабжающих организаций оперативно решать возникающие вопросы. Губернатор поручил расширить эту практику на все муниципальные образования области.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

По итогам мероприятия глава АСИ Светлана Чупшева подписала пять Национальных инклюзивных договоров (НИД) с представителями бизнеса и социальной сферы из Астраханской области. Соглашения направлены на создание равных возможностей и развитие инклюзивных практик в регионе.

 

 

Теги: игорь бабушкин, аси, национальный рйетинг, инвестиционный климат, комиссия госсовета


