Закрытие участка центральной улицы Екатеринбурга продлили до октября

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения по участку центральной улицы Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с продолжением работ по переустройству и подключению канализации и холодного водоснабжения. Строители продляют закрытие движения транспорта на участке улицы Малышева, от дома №145 до дома №145 "а" лит. "и", до 5 октября.

Жителей города просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что из-за капитального ремонта улицы Гоголя в Екатеринбурге улицу Малышева будут перекрывать по ночам со 2 по 6 сентября.