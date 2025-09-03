Россияне разделились по вопросу возврата к десятилетке в школе

Общественное мнение по вопросу возврата к десятилетке в школе разделилось на две практически равные части. Такие данные опубликовал портал SuperJob.

В июле председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить срок обучения в школе на год, то же самое можно сделать и для вузов. По его мнению, это будет иметь положительное влияние на демографию, так как молодые люди достаточно поздно вступают во взрослую жизнь и рожают детей. Эксперты в основном не согласились с такой аргументацией.

Что касается самой идеи десятилетки, то мнения разделились поровну, но очень заметны возрастные отличия. Поддержали это 40% орошенных, против - 42%, остальные затруднились с ответом. При этом среди родителей школьников идея получила несколько бóльшую поддержку: 46% - за, 34% - против, остальные не знают. В том числе за - 51% отцов и 40% матерей.

А вот по возрасту различия самые большие. До 45 лет идею поддержали 32-34%, старше 45 лет - 57%. Против - 47% и 27% соответственно. Более состоятельные граждане также несколько больше поддерживают идею десятилетки, но разница небольшая. Также большое количество неопределившихся говорит о том, что пока устоявшегося общественного мнения по этому вопросу нет.

Переход на 11-летнее обучение в школе произошел в начале 2000-х, но внятного ответа, зачем это было сделано, так и не было. В основном разговоры сводились к тому, что школьникам требуется время, нужно их психологически подготовить, разгрузить, создать более комфортные условия и т.п. При этом в настоящее время школьники, учась 11 лет, испытывают огромную перегрузку. Эту тему постоянно поднимает спикер Госдумы Вячеслав Володин.