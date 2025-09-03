03 Сентября 2025
Политика В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Верховный суд не вернул россиянам возможность выходить на митинги, шествия и массовые пикеты

Верховный суд России не стал возвращать россиянам право на проведение митингов, шествий и массовых пикетов.

О таком решении ВС сообщили петербургские комсомольцы. Секретари регионального отделения ЛКСМ подавали обращение в Верховный суд. Решение он вынес еще 16 июня, но на руки заявителям его отдали только сейчас.

"Судья Хаменков отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Фактически было отказано в рассмотрении требований членов ЛКСМ РФ. Общая логика этого решения такова – не обнаружено убедительных доводов в пользу того, что в процессе рассмотрения иска ранее были процессуальные нарушения", - сообщили в комсомольской организации.

"Мы, конечно, продолжим борьбу за свободу собраний. Мало того, что любые ограничения фактически противоречат Конституции. Митинги и шествия нужны не только и не столько политическим акторам, они нужны всем горожанам. Поводов для подобных мероприятий достаточно – рост цен и тарифов, очередные ограничения свободы слова и связи, градозащитные конфликты. Мы убеждены в том, что рано или поздно эти вредные ограничения останутся в прошлом", – заявляют истцы.

Теги: верховный суд, запрет, митинг, пикет, шествия


