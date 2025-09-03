Путин – Ким Чен Ыну: Ваши воины сражались в Курской области мужественно и героически

В Пекине состоялись переговоры лидеров России и КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили различные темы, одной из них стало участие солдат армии Северной Кореи в боях на территории Курской области.

Политики на одном автомобиле "Аурус" прибыли в резиденцию главы Российского государства в Пекине "Дяоюйтай", где провели двусторонние переговоры. Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с современным неонацизмом.

"Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически. Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооружённые силы и семьи ваших военнослужащих. Хочу Вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые тёплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин уточнил, что в последнее время отношения между странами приняли особый, доверительный и дружеский характер, союзнический характер.

"Очень рад Вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить и по нашим двусторонним отношениям, причём во всех измерениях, по всем направлениям", - сказал Путин.