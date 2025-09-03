Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил РФ, Китай и КНДР в заговоре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.

"Отличного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер задался вопросом, упомянет ли председатель КНР в своей речи помощь США во Второй мировой войне.

При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что не обеспокоен "формированием оси" Китая и России. Также он отметил, что не считает вызовом для Вашингтона проведение Пекином военного парада и присутствие на нем президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы в нем", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, состоялся парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В нем поучаствовали главы различных государств, в том числе и президент России Владимир Путин. После парада он вместе с другими мировыми лидерами и главами иностранных делегаций прибыли на торжественный прием в Доме народных собраний в Пекине.