Американский защитник Ник Эберт покинул ХК "Автомобилист" по личным причинам

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил, что 31-летний американский защитник Ник Эберт покидает команду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, игрок не сможет продолжать карьеру в столице Урала по личным причинам. Таким образом новый контракт с Эбертом, заключенный минувшим летом, не был активирован. По взаимному соглашению сторон хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента.

Ник пополнил состав "Автомобилиста" в 2022 году и провел в уральской команде три сезона. В 2024 году он выиграл "бронзу" чемпионата. На его счету 156 матчей за "Автомобилист" в КХЛ, в которых игрок набрал 82 (30+52) очка.

Напомним, накануне клуб из Екатеринбурга заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина – защитником Дмитрием Юдиным.