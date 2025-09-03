Киевский режим обратился в свой суд, требуя запрета УПЦ

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о запрете Киевской митрополии канонической УПЦ. Об этом заявил глава службы Виктор Еленский.

В конце августа служба признала УПЦ "аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена", - с РПЦ. Согласно принятому в прошлом году специальному закону, до запрета Церкви остается один шаг - обращение в суд и удовлетворение иска. После чего киевский режим может разорвать все договоры аренды земли или любого имущества, отобрав храмы и монастыри. Правда, специфика ситуации в том, что УПЦ является объединением множества юрлиц - епархий. И судиться по закону нужно с каждой. Также судебный процесс и апелляции займут какое-то время.

Как и предполагали эксперты, режим сразу пошел на запрет Киевской митрополии, чтобы нарушить единство всей УПЦ. При этом юридический абсурд ситуации в том, что решение об административном подчинении вынесено на основании церковно-канонических норм. То есть украинское государство руководствуется не своими законами, а уставом РПЦ, которую к тому же запретила на своей территории.

Как сказал Еленский, прекращение деятельности Киевской митрополии УПЦ не означает закрытия всех приходов и общин УПЦ. Но Киевская митрополия будет лишена статуса юридического лица и утратит правосубъектность, что означает, что у приходов уже не будет "центра".

На днях Киевская митрополия УПЦ подала несколько исков против госслужбы, в частности, обжаловав требование подтвердить независимость от РПЦ. Ведь украинское юрлицо, зарегистрированное и живущее по украинским законам, обязывают доказать, что она не зависит от иностранной организации, что является презумпцией виновности. Это правящий режим должен доказать, что УПЦ административно управляется из Москвы.

Напомним, в июне Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства. И постоянно говорит, что Церковь должна быть запрещена.