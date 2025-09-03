Предложено ввести бесплатный проезд для беременных

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести бесплатный проезд для беременных россиянок, чтобы обеспечить им доступ к качественной акушерской помощи, особенно в удаленных и сельских районах.

По данным партии, в некоторых районах страны отсутствуют родильные дома и перинатальные центры, что заставляет беременных преодолевать значительные расстояния для получения медицинской помощи. Это - дополнительное финансовое бремя. Кроме того, увеличиваются риски позднего обращения в медучреждения.

Парламентарии предложили компенсировать расходы на транспорт и сопровождающих лиц, если они обращаются за помощью в родильные дома и перинатальные центры вне места их постоянного проживания. Подобные меры действует в Ленинградской и Мурманской областях, а также в некоторых других регионах, сообщают "Известия".

Ранее Соцфонд начал принимать заявления от студенток на пособие по беременности и родам.