Сумма контрактов на ВЭФ может составить 5,8 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартует 3 сентября во Владивостоке, будут заключены контракты на 4,5–5,8 трлн руб.

Основные сделки будут связаны с территориями опережающего развития и логистикой, считают эксперты. Главными темами станут трансформация человеческого капитала, развитие новых инфраструктурных проектов и интеграция технологий. Свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий.

Форум помогает реализовать комплексное развитие отдаленных российских регионов, а также всей территории страны. Особенность ВЭФ — присутствие бизнеса, как компаний с государственным участием, так и частных инвесторов. За годы работы форума было заключено 2,3 тыс. соглашений на 28 трлн руб., сообщают "Известия".

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказался о главной теме Восточного экономического форума.