Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Уже состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества, обсудили форматы сотрудничества в области финансирования исследований, договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект.

"Программа рабочего визита включает целую серию деловых переговоров и встреч, так запланировано изучение опыта Республики по производству топливных брикетов из торфа и удобрений, в Беларуси расположено одно из крупнейших производств в Европе - ОАО "ТБЗ Ляховичский". Компания развивает производство по выпуску новых видов жидких и сухих гуминовых удобрений на основе торфа - гуматов. Наш регион также обладает серьезными запасами торфа, здесь возможно развитие сотрудничества", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Также сегодня состоится совещание с Министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом. Делегация Тюменской области планирует провести серию встреч на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".