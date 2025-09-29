В Крыму на месяц заморозили цены на топливо

Власти Крыма и заправочные сети договорились о фиксации на месяц цен на топливо, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, состоялось рабочее совещание с участием основных нефтетрейдеров Крыма, в ходе которого обсуждались возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней: дизельное топливо – не выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр

Кроме того, с сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива - не более 30 литров в одни руки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сложился дефицит бензинов, проблему с АИ-95 собираются решить в течение двух дней, с АИ-92 – в течение двух недель. О перебоях с поставкой топлива сообщали и в Москве, и в Татарстане, и в Нижегородской области, и на Дальнем Востоке.

Вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливный сектор, заявил, что в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков.