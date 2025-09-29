В Екатеринбурге в ДТП с двумя автобусами пострадали 14 человек

Сегодня днем в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария зафиксирована на улице Селькоровской в районе дома №124. По предварительным данным, водитель одного из автобусов не соблюдал безопасную дистанцию с другим автобусом, из-за чего и произошло столкновение.

"По оперативной информации, в результате ДТП 14 человек в настоящее время осматриваются бригадами скорой медицинской помощи. Им оказывается необходимая помощь. Точный характер полученных травм уточняется", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали экипажи ДПС, спасатели и медики. Полицейские осмотрели место ДТП и опросили свидетелей, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Свердловской области в очередной раз призывает водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно в условиях интенсивного городского движения, чтобы не допустить подобных происшествий.